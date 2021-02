Dayane Mello | la manager si scaglia contro il GFVip | il duro intervento

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - _unsaidemily : RT @isorrisidiem: (Un)popular opinion: Dayane Mello è la concorrente più immotivatamente sopravvalutata di questo Grande Fratello. #TZVIP #… - mj_earp : RT @poorsantarella: La storia tormentata tra Dayane Mello e i suoi aerei. #mellos #dmvip #exrosmello #gfvip - Abr092 : RT @poorsantarella: La storia tormentata tra Dayane Mello e i suoi aerei. #mellos #dmvip #exrosmello #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Paola Banegas, la manager di, dopo aver visto i video in cui la modella brasiliana si lascia andare ad uno sfogo piangendo in giardino durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli, su Instagram, ha pubblicato un ...Al momento i finalisti acclarati sono, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi . Nella puntata in onda lunedì 22 febbraio Alfonso Signorini potrebbe mettere alla prova proprio i tre ...Le ragazze però, sono riuscite anche a chiarirsi nel corso degli ultimi giorni. Sarà la volta buona? Il crollo di Dayane Mello: “Tu vivi l’amore, io vivo la morte” |SCOPRI Gf Vip puntata 22 febbraio: ...Tommaso Zorzi senza parole per la rivelazione di Dayane Mello sul televoto di venerdì scorso, quando è stata eliminata Giulia Salemi.