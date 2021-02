Covid | morto Fausto Gresini

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo una lunga battaglia contro ildurata due mesi,è passato a miglior vita all'età di 60 anni. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali come pilota nella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadraRacing. In pista era coraggioso e generoso. Fuori dalla pista metteva la stessa passione da romagnolo, mescolata a doti manageriali straordinarie ITA Sport Press.

Quelmaledetto contratto a Natale, che più volte sembrava essere stato sconfitto in queste settimane, lo ha beffato.Non ce l'ha fatta l'ex pilota , campione del mondo 125 nel 1985 e nel 1987 e capo dell'omonimo team: Gresini si è spento a 60 anni per complicanze legate al- 19 all'Ospedale Maggiore di ...Grave lutto in MotoGp: è morto a 60 anni il team manager Fausto Gresini. L'ex pilota, a capo dell'omonimo team, si è spento a Bologna per le complicazioni causate dal Coronavirus: era ricoverato dallo ...All'età di 60 anni è morto Fausto Gresini . L'ex pilota di Moto ha perso la sua lunga battaglia con il Covid. Dopo una lunga convalescenza a causa del ...