Coppia fatta a pezzi in valigia: consulenza su dna affidata a carabinieri del Ris (Di lunedì 22 febbraio 2021) La consulenza e' stata assegnata dal pm Ornella Galeotti, titolare dell'inchiesta per omicidio che vede indagata Elona Kalesha, all'epoca della scomparsa dei coniugi fidanzata del figlio Taulant. Anche Taulant Pasho e' indagato, assieme al fratello di Elona, Denis Kalesha. Tracce genetiche verranno cercate anche sulle valigie dove sono stati nascosti i corpi L'articolo proviene da Firenze Post.

