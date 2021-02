Chievo Verona | pubblicato il dossier con gli errori arbitrali a suo sfavore

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Attraverso un videosul sito ufficiale, ilha presentato il proprioin merito ai presunti tortisubiti dalla formazione di Alfredo Aglietti dall’inizio della stagione. Questa la lista scritta dei torti rappresentati nel video e correlati da immagini sulle relative azioni: 2ªGiornata– Salernitana: 1-2 -28’: intervento di Gyomber su Fabbro sul limite dell’area piccola. Il difensore della Salernitana non tocca il pallone ma prende solo la gamba dell’attaccante gialloblù. CALCIO DI RIGORE NON FISCHIATO. -93’: in piena area di rigore, Casasola ribatte con un braccio largo il tiro di Canotto. CALCIO DI RIGORE NON FISCHIATO. -95’: Netto intervento falloso di Casasola in area di rigore su Obi non segnalato dall’arbitro. ...