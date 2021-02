(Di lunedì 22 febbraio 2021) Superata la 35esima settimana di gravidanza, ildisi fa sempre più vicino. L’arrivo di “Baby Girl”, com’è stata soprannominata la secondogenita dei Ferragnez, è previsto per marzo, probabilmente nella seconda metà del mese. Proprio per questo l’imprenditrice digitale non accompagnerà, suo marito, a: “Starò a Milano perché non ci può essere pubblico, e comunquedel. Meglio così, lo guarderò con Leo e la mia famiglia”, le sue parole. Ancora mistero sul nome, che è già stato deciso. Nella girandola di nomi c’era finito anche quello di Rachele, che spesso era stato citato dai Ferragnez sulle Stories di Instagram. Quello, però, è ...

clikservernet : Chiara Ferragni: “Non sarò a Sanremo a vedere Fedez. Sono molto vicina alla data del parto” - FQMagazineit : Chiara Ferragni: “Non sarò a Sanremo a vedere Fedez. Sono molto vicina alla data del parto” - Noovyis : (Chiara Ferragni: “Non sarò a Sanremo a vedere Fedez. Sono molto vicina alla data del parto”) Playhitmusic - - claudiagife : RT @stovrmborn: Che l’Italia riparta da Chiara Ferragni e Fedez - bardechiara : RT @stovrmborn: Che l’Italia riparta da Chiara Ferragni e Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

non sarà presente al Festival di Sanremo 2021. In molti ci speravano dopo che Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, ha annunciato Fedez tra i ventisei ...ha realizzato anche un uovo di Pasqua distribuito da Giochi Preziosi: tre formati diversi, cioccolato al latte, tonalità ...Chiara Ferragni sta per mettere al mondo il secondo figlio. L’imprenditrice digitale e Fedez stanno per accogliere in famiglia una bella femminuccia. Tra ecografie e scatti del pancione che cresce, i ...Dall'alto dei suoi 22,6 milioni di follower, Chiara Ferragni condivide tutto, ma proprio tutto, sul suo profilo Instagram. Non solo le ecografie della baby girl in arrivo (con tanto di video dei calce ...