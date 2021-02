Audrey Hepburn: invenduta la casa in Usa (Di lunedì 22 febbraio 2021) La grande Audrey Hepburn si è spenta il 20 gennaio 1993 a Tolochenaz, in Svizzera, dove aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in serenità e lontana dalle luci della ribalta. L’attrice inglese, però, per gran parte della sua carriera ha vissuto in località decisamente più rinomate. Ad esempio, quando è stata sposata con Mel Ferrer, tra il 1954 e il 1968, siccome era tra le dive più amate del cinema, ha soggiornato nelle vicinanze di Hollywood, nel lussuoso quartiere di Holmby Hills, dove ha avuto una residenza da sogno. La ricca villa di Los Angeles di Audrey Hepburn è stata messa in vendita nel 2017 ma, ad oggi, non ha trovato un nuovo acquirente. La residenza è stata ribattezzata Eva Gabor Estate, in omaggio all’altra grande attrice che l’ha abitata fino al 1995 quando è deceduta. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) La grandesi è spenta il 20 gennaio 1993 a Tolochenaz, in Svizzera, dove aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in serenità e lontana dalle luci della ribalta. L’attrice inglese, però, per gran parte della sua carriera ha vissuto in località decisamente più rinomate. Ad esempio, quando è stata sposata con Mel Ferrer, tra il 1954 e il 1968, siccome era tra le dive più amate del cinema, ha soggiornato nelle vicinanze di Hollywood, nel lussuoso quartiere di Holmby Hills, dove ha avuto una residenza da sogno. La ricca villa di Los Angeles diè stata messa in vendita nel 2017 ma, ad oggi, non ha trovato un nuovo acquirente. La residenza è stata ribattezzata Eva Gabor Estate, in omaggio all’altra grande attrice che l’ha abitata fino al 1995 quando è deceduta. La ...

