Annalisa Minetti potrebbe tornare a vedere grazie ad una nuova tecnologia | “Vi spiego come funziona”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’esibizione del Festival di Sanremo 1998 è rimasta ancora impressa nella mente di tutti. Una performance straordinaria, quella di, che entusiasmò il Teatro Ariston con la sua “Senza te o con te” andando poi a vincere la kermesse sanremese. All’epoca la cantante aveva 22 anni, e da 4 anni aveva scoperto di essere affetta da due patologie (retinite pigmentosa e degenerazione maculare) che l’hanno poi portata alla cecità completa nel 2013. Laè stata ospite dell’ultima puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, assieme a sua figlia Elena, nata nel 2018, a cui la cantante ha dedicato anche il brano “Dove il cuore batte”. Durante la chiacchierata con la conduttrice, laha svelato un particolare che ha commosso tutti i presenti in studio ...

infoitcultura : Domenica Live, 'potrei tornare a vedere': Annalisa Minetti, la rivelazione lascia senza fiato. A un passo dal 'mira… - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE,??PER IL SUO DESIDERIO,RIFLETTA DI QUANTO IL BUON DIO LE HA DATO,RINGRAZI E VADA AVANTI,E… - LaMammaN1 : - Italia_Notizie : Annalisa Minetti: “Potrei tornare a vedere. Ho tenuto da parte le cellule staminali di mia figlia, farò l’operazion… - clikservernet : Annalisa Minetti: “Potrei tornare a vedere. Ho tenuto da parte le cellule staminali di mia figlia, farò l’operazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Minetti

è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live su Canale 5. La cantante ha scoperto all'età di 18 anni di essere affetta da due patologie gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e ...Nulla di quanto fatto deve sorprendere, se a compiere simili imprese umane e sportive è. Dalla sua partecipazione a Miss Italia , nell'ormai lontano 1997, alla medaglia alle Paralimpiadi non c'è stata impresa impossibile che la determinazione, la disciplina e il ...A Domenica Live l’atleta e cantante, Annalisa Minetti, parla della sua cecità, della famiglia e della tecnologia che potrebbe aiutarla. La cantante, atleta e mamma, Annalisa Minetti, è stata ospite ne ...Annalisa Minetti, a Domenica Live: «Potrei tornare a vedere». La soluzione sarebbe nei progressi della tecnologia, come spiega a Barbara D’Urso, in particolare ...