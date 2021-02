Ambasciatore ucciso in Congo, Terzi: “Sempre in prima linea nelle missioni umanitarie” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Sono momenti tristissimi e di grande dolore. Non ho avuto modo di lavorare direttamente con l’Ambasciatore Luca Attanasio, di cui sapevo e seguivo l’eccellente e appassionato impegno da Lui dimostrato a Casablanca come giovanissimo Console Generale , e prima ancora a Berna. Un diplomatico da Sempre dedito alle missioni umanitarie a favore soprattutto delle popolazioni più povere, soprattutto in Africa. Mi unisco al cordoglio profondo espresso da tutta la Farnesina, dalle Istituzioni italiane, europee e internazionali. Mi unisco in un forte abbraccio al grande dolore della Sua famiglia, e dei Suoi moltissimi amici”. Con queste parole l’Ambasciatore e già Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata ricorda l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Sono momenti tristissimi e di grande dolore. Non ho avuto modo di lavorare direttamente con l’Luca Attanasio, di cui sapevo e seguivo l’eccellente e appassionato impegno da Lui dimostrato a Casablanca come giovanissimo Console Generale , eancora a Berna. Un diplomatico dadedito allea favore soprattutto delle popolazioni più povere, soprattutto in Africa. Mi unisco al cordoglio profondo espresso da tutta la Farnesina, dalle Istituzioni italiane, europee e internazionali. Mi unisco in un forte abbraccio al grande dolore della Sua famiglia, e dei Suoi moltissimi amici”. Con queste parole l’e già Ministro degli Esteri Giuliodi Sant’Agata ricorda l’italiano Luca Attanasio, 43 ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - XYZxyzY6 : RT @Aba_Tweet: Quattro mesi fa aveva vinto il Premio Nassiriya per la pace «per aver contribuito alla realizzazione di progetti umanitari d… - BonacinaGloria : RT @caritas_milano: “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risol… -