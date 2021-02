Accordo nucleare | Teheran e Stati Uniti verso l’intesa?

repubblica : Iran, l'Aiea strappa un accordo temporaneo sul nucleare: Rafael Grossi, diplomatico argentino alla guida dell'agenz… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden: 'Pronto a colloqui sull'accordo nucleare con l'Iran' #nucleare - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Iran, l'Aiea strappa un accordo temporaneo sul nucleare: Rafael Grossi, diplomatico argentino alla guida dell'agenzia Onu,… - Loredanataberl1 : RT @repubblica: Iran, l'Aiea strappa un accordo temporaneo sul nucleare: Rafael Grossi, diplomatico argentino alla guida dell'agenzia Onu,… - Italia_Notizie : Iran, l'Aiea strappa un accordo temporaneo sul nucleare -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo nucleare

L'Iran e l'Aiea, l' Agenzia internazionale per l'energia atomica , hanno concordato un nuovo regime di verifica del programma. Si tratta di unpiù limitato e valido per un periodo di tre mesi, in vista della sospensione della cooperazione , annunciata da Teheran per il 23 febbraio. 'Abbiamo raggiunto intese ...22.02 Iran a Usa: il "bullismo" non funziona L'Iran non cambia linea:gli Stati Uniti devono revocare le sanzioni se vogliono sedersi al tavolo per il recupero dell'suldel 2015. Lo ripete il ministro degli Esteri iraniano, Zarif,accusando Biden di non aver cambiato linea rispetto a quella di Trump. "Biden sostiene che la politica di massima ...22.02 Iran a Usa: il "bullismo" non funziona L'Iran non cambia linea:gli Stati Uniti devono revocare le sanzioni se vogliono sedersi al tavolo per il recupero dell' accordo sul nucleare del 2015.Lo ...Si tratta di un accordo più limitato in vista della sospensione della cooperazione, annunciata da Teheran per il 23 febbraio ...