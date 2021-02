Serie C, 26^ giornata Girone C: risultati, classifica, marcatori e prossimo turno (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è conclusa con la vittoria dell'Avellino a Caserta la ventiseiesima giornata di Serie C. Questi i risultati e la classifica:DOMENICA 21 FEBBRAIOore 12:30Palermo-Catanzaro 1-2ore 15:00Catania-Bari 1-1Foggia-Ternana 0-2Monopoli-Cavese 1-0Paganese-Turris 2-0Viterbese-Vibonese 0-0Potenza-Virtus Francavilla 0-0ore 17:30Juve Stabia-Teramo 1-1ore 20:30Casertana-Avellino 0-2classifica TERNANA 62 AVELLINO 50 BARI 46 CATANZARO 41 CATANIA 38 FOGGIA 36 TERAMO 35 JUVE STABIA 34 PALERMO 33 CASERTANA 33 VIRTUS FRANCAVILLA 31 VITERBESE 29 TURRIS 28 MONOPOLI 27 VIBONESE 23 PAGANESE 22 POTENZA 22 BISCEGLIE 20 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO) classifica marcatori Partipilo (Ternana) 13 reti Antenucci (Bari) 12 reti Cianci (Potenza) 12 reti Falletti (Ternana) 11 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è conclusa con la vittoria dell'Avellino a Caserta la ventiseiesimadiC. Questi ie la:DOMENICA 21 FEBBRAIOore 12:30Palermo-Catanzaro 1-2ore 15:00Catania-Bari 1-1Foggia-Ternana 0-2Monopoli-Cavese 1-0Paganese-Turris 2-0Viterbese-Vibonese 0-0Potenza-Virtus Francavilla 0-0ore 17:30Juve Stabia-Teramo 1-1ore 20:30Casertana-Avellino 0-2TERNANA 62 AVELLINO 50 BARI 46 CATANZARO 41 CATANIA 38 FOGGIA 36 TERAMO 35 JUVE STABIA 34 PALERMO 33 CASERTANA 33 VIRTUS FRANCAVILLA 31 VITERBESE 29 TURRIS 28 MONOPOLI 27 VIBONESE 23 PAGANESE 22 POTENZA 22 BISCEGLIE 20 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)Partipilo (Ternana) 13 reti Antenucci (Bari) 12 reti Cianci (Potenza) 12 reti Falletti (Ternana) 11 ...

ItaSportPress : Serie C, 26^ giornata Girone C: risultati, classifica, marcatori e prossimo turno - - RadioPrimaRete1 : In onda 'DIRETTA STADIO' su Radio PRIMARETE 7^a giornata ritorno - Serie C/Girone C Risultato finale: CASERTANA-Ave… - TerraDiPalma : RT @TularRasnal: A partire dal 26 febbraio non perdete l'appuntamento con i #Falisci di #CivitaCastellana, l'antica #FaleriiVeteres. Etrusc… - RadioPrimaRete1 : In onda 'DIRETTA STADIO' su Radio PRIMARETE 7^a giornata ritorno - Serie C/Girone C CASERTANA-Avellino 0-2 (26' Silvestri; 34' Bernardotto) - RadioPrimaRete1 : In onda 'DIRETTA STADIO' su Radio PRIMARETE 7^a giornata ritorno - Serie C/Girone C CASERTANA-Avellino 0-1 (26' Silvestri) -