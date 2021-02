Retroscena Kulusevski: neanche lui sta bene? Che guai per Pirlo davanti (Di domenica 21 febbraio 2021) Retroscena Kulusevski: neanche lui sta bene? Che guai per Pirlo in attacco, lo svedese non è al top ed anche Morata è acciaccato Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski non starebbe attraversando un grandissimo momento. Al di là della prestazione negativa col Porto in Champions, il classe 2000 sarebbe affetto da un po’ di malessere. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Col Crotone dovrebbe comunque partire titolare visto che Morata si è sentito svenire dopo la partita col Porto e non pare in grado di giocare dall’inizio. Così come Dybala che non dovrebbe avere nel motore più di qualche minuto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)lui sta? Cheperin attacco, lo svedese non è al top ed anche Morata è acciaccato Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Dejannon starebbe attraversando un grandissimo momento. Al di là della prestazione negativa col Porto in Champions, il classe 2000 sarebbe affetto da un po’ di malessere. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Col Crotone dovrebbe comunque partire titolare visto che Morata si è sentito svenire dopo la partita col Porto e non pare in grado di giocare dall’inizio. Così come Dybala che non dovrebbe avere nel motore più di qualche minuto. Leggi su Calcionews24.com

