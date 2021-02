Novi Ligure: 20 anni fa il delitto di Erika e Omar (Di domenica 21 febbraio 2021) Febbraio 2001, Novi Ligure: una coppia di ragazzi torna a casa da scuola con una perversa intenzione. Hanno progettato di sterminare una famiglia, quella di lei. Sono giovani fidanzatini, inesperti e apparentemente innocenti. Erika De Nardo e Mauro Omar Favaro, 16 e 17 anni, si preparano a compiere uno dei piu’ clamorosi delitti della storia recente. Francesco De Nardo, dirigente della famosa azienda dolciaria Pernigotti, il papa’, sua moglie Susy ed il fratellino Gianluca, 11 anni appena, sono gli obiettivi della loro furia omicida. A Novi Ligure si consuma la strage E’ il 21 febbraio. A pianificare il delitto e’ proprio Erika. Convince il suo fidanzato, Omar, a partecipare a quella che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Febbraio 2001,: una coppia di ragazzi torna a casa da scuola con una perversa intenzione. Hanno progettato di sterminare una famiglia, quella di lei. Sono giovani fidanzatini, inesperti e apparentemente innocenti.De Nardo e MauroFavaro, 16 e 17, si preparano a compiere uno dei piu’ clamorosi delitti della storia recente. Francesco De Nardo, dirigente della famosa azienda dolciaria Pernigotti, il papa’, sua moglie Susy ed il fratellino Gianluca, 11appena, sono gli obiettivi della loro furia omicida. Asi consuma la strage E’ il 21 febbraio. A pianificare ile’ proprio. Convince il suo fidanzato,, a partecipare a quella che ...

ilpost : Non capiremo mai il delitto di Novi Ligure - ilcentrotirreno : Erika e Omar, 20 anni fa il duplice omicidio di Novi Ligure - maplewhite1912 : RT @alm_94_: Un bellissimo pezzo de @ilpost che ricostruisce la storia del delitto di Novi Ligure: questo perché la cronaca, se ben narrata… - brasitalia100 : Non capiremo mai il #delitto di #NoviLigure ?? - TyDany : Non capiremo mai il delitto di Novi Ligure -