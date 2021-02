Nothin’ At All | il racconto di una passione musicale

Leggi su tuttotek

(Di domenica 21 febbraio 2021)At All è un documentario firmato da Matteo Malatesta che racconta l’amore per la musica, mostrando il ritorno sul palco di Pivio TITOLO ORIGINALE:At All. GENERE: Documentario. NAZIONE: Italia. REGISTA: Matteo Malastesta. CAST: Pivio, Andrea Maddalone, Massimo Trigona, Lorenzo Ottonello, Aldo De Scalzi. DURATA: 90 min. PRODOTTO DA: Matteo Malatesta/Malaproduction87 e Creuza Srl. MUSICHE: Pivio. DATA: 2021.At All è un documentario che si pone l’obiettivo di mostrare sullo schermo lae la dedizione per la musica. È una nuova produzione diretta da Matteo Malatesta dove viene documento il ritorno sul palco di Pivio, noto compositore di colonne sonore per il cinema. Il palco su cui decide di tornare è La Claque di Genova ed è il 3 maggio 2019 quando ciò avviene. Insieme a Andrea ...