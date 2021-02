Marquez scalpita | ma è un' incognita | riuscirà a correre in Qatar?

Ultime Notizie dalla rete : Marquez scalpita

La Gazzetta dello Sport

... comporta un periodo di recupero di circa sei mesi e le immagini mostrate daqueste ... MARC? Di sicuro, la voglia di Marc di tornare in pista dopo un 2020 da incubo è esagerata. Ma sia ...Marcè un campione che, che vuole tornare in MotoGP e in sella alla Honda HRC il prima possibile. Ma quanto era accaduto all'inizio della stagione 2020, con quella fretta tremenda che poi ...Marc Marquez scalpita per tornare in MotoGP. Nel giorno della presentazione Repsol Honda 2021, il campione potrebbe fare intuire i tempi di recupero.Marc Marquez è un campione che scalpita, che vuole tornare in MotoGP e in sella alla Honda HRC il prima possibile. Ma quanto era accaduto all’inizio della stagione 2020, con quella fretta tremenda che ...