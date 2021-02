LIVE – Lecce-Cosenza 1-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono tornare a macinare punti per recuperare terreno sulle dirette concorrenti; i calabresi, dal canto loro, sono inpositiva da sei turni, ma hanno ottenuto una sola vittoria ed hanno bisogno di tornare a gioire. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 21 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Gatto, Bjorkengren, Hjulmand, Majer, Henderson, Coda, Rodriguez.: Falcone, Gerbo, ...

SalentoSport : 12' #leccecosenza 1-1: Dal dischetto Coda (LECCE) mette la palla in rete! - SalentoSport : 8' #leccecosenza 0-1: Goal di Gliozzi (COSENZA)! - SalentoSport : #leccecosenza: Partita iniziata! - SSportNetwork : Lecce: Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjokengren; Majer; Coda, Rodriguez Cosenz… - SalentoSport : #LIVE! #LECCE-#COSENZA, il #tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce

... 28.636 nella provincia di Foggia; 11.907 nella provincia di; 20.330 nella provincia di ... Per approfondire: le ultime notizie sulla pandemia Bonomi: pronti ad aprire le fabbriche per le ...Tecnicamente ilsarebbe una squadra che punta alla promozione, ma Eugenio Corini ha perso troppi punti per pensare di fare compagnia alle prime sei della classe che al momento giocano una sorta ...Cremonese-Lecce 1-2: ancora Pablito-gol e i giallorossi respirano. Vittoria importantissima per riprendere certezze. I giallorossi ritornano alla vittoria dopo la lunga astinenza.PREPARTITA. Lecce - Cosenza è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio ...