Isola dei Famosi 2021 | cambia di nuovo la data di inizio e salta un altro naufrago

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovimenti per L’dei15 Mancano poche settimane all’avvio della 15esima edizione de L’deie ancora gli addetti ai lavori stanno facendo deimenti sia nel cast ufficiale che nelladi messa in onda. Ricordiamo infatti, che inizialmente il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi doveva partire immediatamente dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5. Quindi, dopo lo slittamento delladall’8 all’11 marzo, nelle ultime ore pare che l’dell’adventure game verrà rinviato ancora una volta. Andiamo a vedere nello specifico tutte le novità che di sono aggiunte recentemente.cambio di programmazione del reality show di Canale 5 Stando a quanto riportato dal ...

infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Asia Argento ci ripensa: quale sarà il suo ruolo nel Reality di Ilary Blasi - infoitcultura : Asia Argento sarà all’Isola dei Famosi, ma con un ruolo molto particolare - infoitcultura : Isola Dei Famosi 2021: Asia Argento supporter di Vera Gemma? L’ipotesi - infoitcultura : L’isola dei famosi 2021 cambia data di partenza e perde un concorrente importante - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021: cambia di nuovo la data di inizio e salta un altro concorrente -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Anche Flavio Massimo Pasini, rappresentante nella conferenzasindaci per i comuni della bassa e ... come pure Silvano Boninsegna che chiude il primo mandato aRizza, sempre con una civica. ...Ancora una volta la conduttrice si trova nel mirino dell'attenzione mediatica, la sua partecipazione all'Famosi sta facendo molto parlare i giornali di gossip, la sua vita infatti potrebbe ...Ulteriore rinvio della prima puntata del reality che sarà condotto da Ilary Blasi: dopo un primo slittamento per non doversi ...LA SITUAZIONESembrano di nuovo in aumento i contagi in provincia, che passano dai 74 di venerdì ai 98 di ieri. Ai positivi si aggiungono inoltre altre quattro persone che hanno perso la vita a causa..