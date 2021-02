Il Segreto | trama 21 febbraio | una misteriosa scomparsa

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 21 febbraio 2021) Come ogni settimana, torna l'appuntamento con le peripezie degli abitanti di Puente Viejo, come annuncia lade Ildi oggi, domenica 21. Innanzitutto, il Capitano Huertas annuncerà a tutti che la repubblica ha vinto le elezioni e il Re si rifugerà a Parigi. Questa notizia renderà tutti felici, tranne don Filiberto, in apprensione per la situazione. A La Habana, Iñigo incontrerà Jean Pierre e i due rivali parleranno di donna Isabel. Da allora, però, il caposquadra dei De Los Visos sparirà. Il giorno dopo, Tomás e Adolfo, preoccupati per la sua sorte, costringeranno la marchesa a svelare l'identità dello sconosciuto che sta nascondendo nel padiglione. Intanto, Marta e Ramón saranno sempre più in crisi e alla Villa si inizierà a pensare che l'uomo possa aver picchiato la moglie. Onèsimo, dal canto suo, deciderà ...