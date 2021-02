Gf Vip. Dayane Mello, crollo psicologico e crisi di pianto nella notte: «Voglio morire». Interviene Pierpaolo Pretelli (Di domenica 21 febbraio 2021) . nella notte tra sabato e domenica, la modella brasiliana – che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale – ha avuto un crollo. Dayane Mello è scoppiata in lacrime in giardino e solo l’intervento dell’ex velino è riuscito a calmarla. «Voglio morire», ha detto tra le lacrime la modella. Pierpaolo Pretelli, con il quale ha stretto una profonda amicizia, l’ha rassicurata: «Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario». Dalla veranda assistono alla scena, Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha de Grenet che commenta: «Sta buttando ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) .tra sabato e domenica, la modella brasiliana – che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale – ha avuto unè scoppiata in lacrime in giardino e solo l’intervento dell’ex velino è riuscito a calmarla. «», ha detto tra le lacrime la modella., con il quale ha stretto una profonda amicizia, l’ha rassicurata: «Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario». Dalla veranda assistono alla scena, Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha de Grenet che commenta: «Sta buttando ...

