Gasperini: "Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente" (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 4-2 sul Napoli:E' il modo migliore per arrivare ad affrontare il Real Madrid?"Direi di sì, vincere una partita così e in questo modo è una grande spinta per mercoledì. Fa bene alla classifica e ci fa arrivare al Real Madrid nelle condizioni migliori".Non sembri di ottimo umore nonostante la vittoria…"Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente". Foto: Twitter Atalanta

