Gasperini: «E' stata una partita pesante, per la direzione di gara e l'avversario. Siamo furibondi»

Dopo la vittoria sul Napoli a Bergamo, in campionato, ai microfoni di Sky l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.

E' stato il modo migliore di preparare Real?
«Direi di sì. Vincere una partita in questo modo, resa molto complicata, oltre le nostre possibilità, è una grande spinta. E' un risultato fondamentale, che ci mette bene in classifica e ci fa arrivare ad una partita di prestigio nelle condizioni migliori».

Non sembri contento.
«Mi sento come uno che è passato sotto a un treno e non si è fatto niente. Oggi abbiamo rischiato di brutto. Abbiamo dovuto fare tanto per vincere e ci siamo riusciti perché abbiamo creato tanto, ma la partita era davvero una trappola. E' stata una partita pesante».

