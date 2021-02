Draghi ascolti Confindustria, senza vaccini addio rinascita. Parla Di Taranto (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna mettercela tutta per battere pandemia e recessione. Per questo la proposta di Confindustria, mettere a disposizione le fabbriche per vaccinare più italiani possibili, è una gran pensata. Perché, dice a Formiche.net l’economista e docente Luiss, Giuseppe Di Taranto, se si vogliono evitare nuove fatali restrizioni, bisogna spingere l’acceleratore sui vaccini. Di Taranto, partiamo da Mario Draghi. C’è grande fiducia nei suoi confronti. Mercati, Europa. Non è poco. Però ora c’è da scrivere un Recovery Plan… La premessa è ottima e questo lo dimostra la repentina caduta dello spread da quando Draghi è premier. Parliamo di un risparmio di 3 miliardi. Tutto questo ci deve far capire quanto sia gradita dentro e fuori l’Europa la sua presenza. Abbiamo ora bisogno di ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna mettercela tutta per battere pandemia e recessione. Per questo la proposta di, mettere a disposizione le fabbriche per vaccinare più italiani possibili, è una gran pensata. Perché, dice a Formiche.net l’economista e docente Luiss, Giuseppe Di, se si vogliono evitare nuove fatali restrizioni, bisogna spingere l’acceleratore sui. Di, partiamo da Mario. C’è grande fiducia nei suoi confronti. Mercati, Europa. Non è poco. Però ora c’è da scrivere un Recovery Plan… La premessa è ottima e questo lo dimostra la repentina caduta dello spread da quandoè premier. Parliamo di un risparmio di 3 miliardi. Tutto questo ci deve far capire quanto sia gradita dentro e fuori l’Europa la sua pre. Abbiamo ora bisogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ascolti Rai, il 'piano segreto' per la proroga dei vertici ...trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei visti i bassissimi ascolti ma ... neo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Draghi? Ah saperlo? Con Draghi ...

Palazzo Chigi, arriva Paola Ansuini, finalmente il trionfo della discrezione Insomma, Draghi vuole che i cittadini non siano frastornati da parole inutili. Conscio che già digeriscono, con difficoltà e senza ascolti al massimo, Gruber, Formigli, Floris e, perché no, Barbara ...

