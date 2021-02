Domenico | investito poco distante dal punto in cui era morta una bambina

Leggi su leggilo

(Di domenica 21 febbraio 2021) E’ morto il tabaccaio romanoProto, travolto da una macchina mentre attraversava in Piazza Epiro. I residenti protestano per la pericolosità della strada. A Roma, un’altra vittima della strada:Proto, di professione tabaccaio, non ce l’ha fatta e si è spento nella giornata in ospedale dopo essere stato travolto da un’automobile in Piazza L'articolo proviene da Leggilo.org.