Daydreamer | anticipazioni | Can e Sanem si rivedono dopo un anno e cercano di evitarsi

(Di domenica 21 febbraio 2021) Can -Ad undalla loro rottura, le cose non saraffatto facili per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). Quest’ultima, nelle puntate di– Le Ali del Sogno in onda da domani, si troverà infatti a dover interagire con il proprio ex, ritornato in Turchiadodici mesi trascorsi all’estero, e non potrà fare a meno di sentirsi attratta da lui. Dal canto suo, anche il Divit non sarà indifferente a, tant’è che preventiverà di partire quanto prima. Tuttavia, l’intervento del padre Aziz (Ahmet Somers), supportato da CeyCey (Anil Celik), Muzaffer (Cihan Ercan) e Deren (Tumge Kumral), bloccherà i suoi piani. Ecco lelunedì 22 ...

- Le Ali del Sogno, news: Can non ricorda nulla dei suoi ultimi due anni Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alledella soap, sapete che Can e Sanem avranno l'...Remide e Aziz scoprono che la nuova proprietaria della Fikri Harika è Sanem. Il padre di Can finge un malessere e la scrittrice lo ospita a casa sua. Can apprende da Nihat che Sanem è finita in ...Ad un anno dalla loro rottura, le cose non saranno affatto facili per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Quest’ultima, nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda da doman ...Sanem, Muzzafer e Ceycey rilevano la Fikri Harika, Emre e Leyla si confidano con i rispettivi fratelli, Yigit inizia a (...) ...