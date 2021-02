Covid Israele: musei, teatri e palestre aperti ai vaccinati (Di domenica 21 febbraio 2021) Israele apre i musei, i teatri, le palestre e gli hotel a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19 e che dovranno esibire un certificato ad hoc, o ”pass verde”. La decisione è stata presa dopo che il ministero della Sanità israeliano ha detto di ritenere altamente efficace la copertura offerta dal vaccino Pfizer/BioNTech. Su Twitter, il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha scritto che ora più di 3,2 milioni di israeliani possono ora godere della cultura e dei centri sportivi. Si tratta di circa un terzo del totale della popolazione israeliana, composta da 9,3 milioni di persone. Da oggi in Israele riaprono anche i centri commerciali, ma con una capienza massima del 30 per cento. Viene comunque ribadito l’appello a seguire le norme utili a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021)apre i, i, lee gli hotel a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il-19 e che dovranno esibire un certificato ad hoc, o ”pass verde”. La decisione è stata presa dopo che il ministero della Sanità israeliano ha detto di ritenere altamente efficace la copertura offerta dal vaccino Pfizer/BioNTech. Su Twitter, il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha scritto che ora più di 3,2 milioni di israeliani possono ora godere della cultura e dei centri sportivi. Si tratta di circa un terzo del totale della popolazione israeliana, composta da 9,3 milioni di persone. Da oggi inriaprono anche i centri commerciali, ma con una capienza massima del 30 per cento. Viene comunque ribadito l’appello a seguire le norme utili a ...

21 febbraio 2021 Un adulto su tre è stato vaccinato contro il coronavirus nel Regno Unito ... come ha rilevato un sondaggio dell'Australian National University. Israele sta allentando le restrizioni e ...

