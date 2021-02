Casini smentisce il suo appoggio al M5S | “Non esiste”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 21 febbraio 2021)un possibile sostegno al M5S: “una questione che non, puramente regolamentare. Sono distante anni luce dal tema né intendo avvicinarmene. Rispetto il loro travaglio, ma non è un mio problema”. “Questi ribelli 5s” spiega, “sono gli stessi che volevano mettere sotto accusa Draghi quando io ero alla Commissione banche. Che ora siano a disagio a votarlo li capisco, ma non mi riguarda. Tra i cinque stelle hanno fatto bene Grillo e Di Maio, che hanno dato una prova di realismo brutale. Il M5s non può riprendere la strada del partito rivoluzionario come se nulla fosse successo negli ultimi 5 anni. Hanno governato con Salvini, il Pd e appoggiano Draghi. Lei capisce che i propositi rivoluzionari con questa esperienza sono un pochino ridicoli”. Poi aggiunge: “Tutto sommato a parte il ...