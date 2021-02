Atalanta-Napoli 4-2, pagelle / Rischiamo una Via Crucis infinita, senza Resurrezione (Di domenica 21 febbraio 2021) Atalanta-Napoli, le pagelle di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Non hanno fine i dolori del giovane Meret. Che ciorta! Non solo Mister Ciucciaggine (altro che Veleno) lo ha mobbizzato in panca, ma adesso gli tocca pure la parte più umiliante della stagione. Incluse cinque pappine senza colpa tra Europa League e campionato. E senza di lui potevano essere molto di più, le pappine – 6 Forse avrebbe potuto fare meglio solo sul quarto gol, ma direi che a quel punto la frittata era fatta, servita e mangiata. Bella la parata su Gosens nel secondo tempo. La sensazione è che non parli tanto con la difesa, forse perché non ha niente da dire – 6 DI LORENZO. Menomale che il Napule si rimette a fare il catenaccio senza tirare mai in porta o quasi. senza autobus davanti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021), ledi Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Non hanno fine i dolori del giovane Meret. Che ciorta! Non solo Mister Ciucciaggine (altro che Veleno) lo ha mobbizzato in panca, ma adesso gli tocca pure la parte più umiliante della stagione. Incluse cinque pappinecolpa tra Europa League e campionato. Edi lui potevano essere molto di più, le pappine – 6 Forse avrebbe potuto fare meglio solo sul quarto gol, ma direi che a quel punto la frittata era fatta, servita e mangiata. Bella la parata su Gosens nel secondo tempo. La sensazione è che non parli tanto con la difesa, forse perché non ha niente da dire – 6 DI LORENZO. Menomale che il Napule si rimette a fare il catenacciotirare mai in porta o quasi.autobus davanti ...

