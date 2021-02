UAE Tour 2021 in tv: orari delle tappe e dove vederle. Programma e streaming (Di sabato 20 febbraio 2021) Prenderà il via domani, 21 febbraio, per concludersi il 27 febbraio la terza edizione dell’UAE Tour 2021. Il percorso della gara a tappe prevede quattro tappe per velocisti, due tappe più adatte agli scalatori, e una cronometro individuale di 13 chilometri. Ci sarà terreno di caccia sia per le ruote veloci che per gli uomini di classifica che vorranno iniziare con il piede giusto la stagione. Il contingente italiano sarà di primissimo ordine con Vincenzo Nibali che proverà molto verosimilmente a fare classifica, anche se molto dipenderà dallo stato di forma del siciliano. Visto che siamo ad inizio stagione con ogni probabilità non forzerà in maniera eccessiva. Per le volate i colori azzurri saranno ben rappresentati da Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. Filippo Ganna punterà a fare sua la prova contro il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Prenderà il via domani, 21 febbraio, per concludersi il 27 febbraio la terza edizione dell’UAE. Il percorso della gara aprevede quattroper velocisti, duepiù adatte agli scalatori, e una cronometro individuale di 13 chilometri. Ci sarà terreno di caccia sia per le ruote veloci che per gli uomini di classifica che vorranno iniziare con il piede giusto la stagione. Il contingente italiano sarà di primissimo ordine con Vincenzo Nibali che proverà molto verosimilmente a fare classifica, anche se molto dipenderà dallo stato di forma del siciliano. Visto che siamo ad inizio stagione con ogni probabilità non forzerà in maniera eccessiva. Per le volate i colori azzurri saranno ben rappresentati da Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. Filippo Ganna punterà a fare sua la prova contro il ...

