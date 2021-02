Si infetta al casello coi soldi di chi arriva dal Nord | è «infortunio professionale»

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’Inail accoglie il ricorso presentato dalla Cgil per un dipendente Salt in turno la notte dell’8 marzo 2020. La Lombardia era stata appena dichiarata zona rossa eva gente in Toscana senza protezioni

iltirreno : ??Si infetta lavorando al casello con i soldi degli arrivi dal nord all'inizio della pandemia. Riconosciuto come inf… -

Ultime Notizie dalla rete : infetta casello

Il Tirreno

L’Inail accoglie il ricorso presentato dalla Cgil per un dipendente Salt in turno la notte dell’8 marzo 2020. La Lombardia era stata appena dichiarata zona rossa e arrivava gente in Toscana senza prot ...Ma alla fine la partita in gioco, qual è? A chi giova il polverone sollevato? L'intervento di Roberto Oliveri del Castillo, magistrato ...