Prada Cup | James Spithill | “E’ difficile essere sempre perfetti Dobbiamo correggere alcuni aspetti”

(Di sabato 20 febbraio 2021)al termine della sesta regata della finale diCup, nella quale Luna Rossa ha ceduto il primo punto a Ineos UK, ha fatto un’analisi di quanto accaduto, sottolineando che in competizioni come questa è praticamente impossibileconfermando, nonostante la sconfitta, la sua soddisfazione per il comportamento dell’equipaggio. “I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario nelle manovre. Il vento è stato costante, questa volta non ce l’abbiamo fatta a vincere. Io pensouna regata alla volta, non al risultato finale. Le barche sono molto simili. Abbiamo cercato di approfittare delle opportunità che però non ci sono state. L’intero team deve lavorare nella stessa maniera. Siamo una squadra e questo funziona sin ...

...non è rimasto indifferente e oggi attraverso una storia postata su Instagram ha replicato con un messaggio di incoraggiamento per Luna Rossa che questa notte affronterà una nuova sfida in. ...MARINA DI CARRARA " Quattro vittorie su quattro, finora, per Luna Rossa nella finale di(la gara che determinerà lo sfidante del detentore della Coppa America, Team New Zealand) contro i temibili inglesi di Ineos Uk. Un avvio "col botto", che per molti è stato una sorpresa ...James Spithill al termine della sesta regata della finale di Prada Cup, nella quale Luna Rossa ha ceduto il primo punto a Ineos UK, ha fatto un'analisi di quanto accaduto, sottolineando che in competi ...Ineos Team UK si risveglia e vince gara-6, portando a casa il suo primo punto della Finale di Prada Cup 2021 ed interrompendo una striscia di nove successi consecutivi di regata da parte di Luna Rossa ...