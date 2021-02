Per Brusaferro e Rezza (Iss) “la variante inglese diventerà dominante, agire con aggressività” (Di sabato 20 febbraio 2021) . Per Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha commentato i dati della Cabina di regia sull’emergenza Coronavirus, “in Italia lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento. Attenzione alle varianti: quella inglese diventerà dominante. Ciò impone di continuare con la prudenza”. In Italia l’epidemia di Coronavirus è in peggioramento, con ben 12 regioni che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un’impennata di nuovi casi e con l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del contagio, che sfiora la soglia di guardia di 1. È quanto ha affermato Silvio Brusaferro, numero uno dell’Istituto superiore di Sanità, che ha commentato i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica nel nostra Paese nel corso della consueta ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) . Per Silviodell’Istituto Superiore di Sanità, che ha commentato i dati della Cabina di regia sull’emergenza Coronavirus, “in Italia lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento. Attenzione alle varianti: quella. Ciò impone di continuare con la prudenza”. In Italia l’epidemia di Coronavirus è in peggioramento, con ben 12 regioni che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un’impennata di nuovi casi e con l’indice Rt, cioè l’indice di trasmissibilità del contagio, che sfiora la soglia di guardia di 1. È quanto ha affermato Silvio, numero uno dell’Istituto superiore di Sanità, che ha commentato i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica nel nostra Paese nel corso della consueta ...

Agenzia_Ansa : Brusaferro: 'Scenario in peggioramento, grande attenzione. Interventi restrittivi per prevenire la diffusione delle varianti' #ANSA - Paolo_Bargiggia : Bisognerebbe andarli a prendere casa per casa a partire da @WRicciardi per arrivare a @s_brusaferro . A questi di… - maxxxks : RT @alessandricci: Mi chiedo perché #Brusaferro dica che lo scenario è in peggioramento e in rapido scivolamento. Io vedo una curva che sce… - TEQUILA60502393 : RT @Covidioti: Se la variante inglese fa così paura, perché le terapie intensive sono al 23%. Chiudiamo il paese per svuotare gli ospedali?… - Giangy762 : RT @Covidioti: Se la variante inglese fa così paura, perché le terapie intensive sono al 23%. Chiudiamo il paese per svuotare gli ospedali?… -