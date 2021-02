Pagelle Lazio Sampdoria | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di sabato 20 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Luis Alberto: YoshidaAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ?? #LazioSampdoria, i voti del primo tempo della partita di #SerieA ?? Luis Alberto ??Milinkovic ??Ramirez - MondoPrimavera : Le #Pagelle della #Spal?? - MondoPrimavera : Le #Pagelle della #Lazio?? - CrisiInter1 : NUOVO POST PAGELLE #InterLazio 3-1 - infoitsport : CdS – Inter-Lazio, pagelle: Skriniar un muro, Brozovic partita totale -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

Goal.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:...Venerdì 19 febbraio 18:30 Fiorentina - Spezia (- tabellino ) 20.45 Cagliari - Torino (- tabellino ) Sabato 20 febbraio 15.00- Sampdoria (- tabellino) 18.00 Genoa - ...Fantacalcio pagelle 23° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...Oggi la nuova mappa: ipotesi peggioramento anche per Lazio, Emilia, Marche e Friuli. Abruzzo e Umbria verso il rosso, Val d'Aosta e Sardegna da bianco. L'ipotesi strette diffuse per i weekend ...