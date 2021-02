(Di sabato 20 febbraio 2021)si èunandando a ritirare l’auto, un BMW di seconda mano con la figlia Arianna, è questa l’opinione degli inquirenti. Mentre per la difesa si tratta di undi ferro, che gioca a favore di, per l’accusa si tratta, invece, di un vero e proprio piano volto a far cadere qualsiasi accusa nei suoi riguardi., infatti, 4 giorni prima era andato a contrattare con il proprietario della vettura. Per gli inquirenti, potrebbe aver approfittato proprio di quel giorno per contrattare con il sicario che avrebbe ucciso Ilenia. L’ex proprietario della vettura è stato sentito poco dopo l’, e, come riporta Il Resto del Carlino, vi è coincidenza tra la versione fornita dall’ex proprietario e quella data da ...

ErnestTrappist : Omicidio di Faenza, la soluzione del giallo nei 15 secondi di filmato - QuotidianPost : Omicidio Faenza: Claudio Nanni si è creato un alibi - CorriereUmbria : L'uomo è stato ripreso da una telecamera #Omicidio #Faenza #ileniafabbri #video #killer - Giornaleditalia : Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: al vaglio le immagini di una telecamera - lospado : RT @CorriereRomagna: Omicidio di Faenza, in un video sequestrato c'è il killer - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Faenza

... per fare in modo di trovarsi lontano daall'ora esatta dell'dell'ex moglie. Il ritiro della vettura, fissato insieme alla figlia Arianna per la mattinata del 6 febbraio, era saltato ...L'di, la chiave del giallo in 15 secondi di filmato Perché gli investigatori di squadra Mobile, Commissariato e Sco, coordinati dal pm Angela Scorza, proprio in queste ore stanno ...Per gli inquirenti, potrebbe aver approfittato proprio di quel giorno per contrattare con il sicario. Questa l'ipotesi accusatoria ...Una Bmw vecchio modello, colore grigio chiaro. Per alcune ore, giovedì pomeriggio, l’auto è stata notata dai cronisti di ...