Nuovo Dpcm: ipotesi misure omogenee a marzo (Di sabato 20 febbraio 2021) Quando sarà il Nuovo Dpcm? È una domanda con cui si immagina di sapere quando cambieranno le regole di contenimento per il Covid. In teoria si tratta di una domanda sbagliata. Nel senso che non si sa ancora quale sarà lo strumento con cui il governo Draghi darà seguito alle norme finalizzate a ostacolare la diffusione del coronavirus. Tuttavia, volendo delineare quelli che potranno essere gli scenari relativi a eventuali restrizioni si può già definire un quadro che potrebbe essere chiaro. A partire dalle date. Spostamenti tra regioni: la situazione Ad oggi tutte le norme che regolano la vita quotidiana, la divisione a colori del territorio e le limitazioni esistenti sono frutto del testo del Dpcm in vigore dallo scorso 16 gennaio. Il limite della sua validità è fissato per il prossimo 5 marzo. Dopo occorreranno ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021) Quando sarà il? È una domanda con cui si immagina di sapere quando cambieranno le regole di contenimento per il Covid. In teoria si tratta di una domanda sbagliata. Nel senso che non si sa ancora quale sarà lo strumento con cui il governo Draghi darà seguito alle norme finalizzate a ostacolare la diffusione del coronavirus. Tuttavia, volendo delineare quelli che potranno essere gli scenari relativi a eventuali restrizioni si può già definire un quadro che potrebbe essere chiaro. A partire dalle date. Spostamenti tra regioni: la situazione Ad oggi tutte le norme che regolano la vita quotidiana, la divisione a colori del territorio e le limitazioni esistenti sono frutto del testo delin vigore dallo scorso 16 gennaio. Il limite della sua validità è fissato per il prossimo 5. Dopo occorreranno ...

Agenzia_Ansa : Domani riunione della conferenza delle Regioni in vista del nuovo #Dpcm. Su gestione della pandemia e sistema delle… - MediasetTgcom24 : Covid, sabato riunione Regioni in vista di un nuovo Dpcm #Covid - il_piccolo : Il personale servirà a sistemare la spiaggia della Git. Prima di procedere con i bandi si attende il nuovo dpcm - LKlimex : RT @Giovaguerrato: Con che autorità parla di un nuovo Dpcm??? - leone52641 : RT @tweetnewsit: Il 5 marzo scade il #Dpcm in vigore e nulla lascia presagire che possa esserci un allentamento delle restrizioni. https://… -