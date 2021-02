Morra: "Non voglio Di Battista come capo. Decido da me" (Di sabato 20 febbraio 2021) “La leadership è data dalla razionalità, io non voglio un capo che indichi per me, voglio poter decidere da me assumendomi le mie responsabilità”. Lo dice Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, in merito all’ipotesi che Alessandro Di Battista possa diventare la guida dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, espulsi per non aver votato la fiducia a Mario Draghi. Morra ha aggiunto che non parteciperà all’intervento di Di Battista previsto per questa sera su Instagram. Quanto alla possibilità che i fuorisciti dal Movimento possano chiedere il simbolo dell’Italia dei Valori per formare dei gruppi parlamentari, il presidente della Commissione Antimafia ha precisato: “Non posso mettermi nei panni degli altri colleghi, io mi sento M5S”. Anche perché, tiene a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “La leadership è data dalla razionalità, io nonunche indichi per me,poter decidere da me assumendomi le mie responsabilità”. Lo dice Nicola, presidente della Commissione Antimafia, in merito all’ipotesi che Alessandro Dipossa diventare la guida dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, espulsi per non aver votato la fiducia a Mario Draghi.ha aggiunto che non parteciperà all’intervento di Diprevisto per questa sera su Instagram. Quanto alla possibilità che i fuorisciti dal Movimento possano chiedere il simbolo dell’Italia dei Valori per formare dei gruppi parlamentari, il presidente della Commissione Antimafia ha precisato: “Non posso mettermi nei panni degli altri colleghi, io mi sento M5S”. Anche perché, tiene a ...

