Misure di massima restrizione in due comuni

RaCapodistria : Ridotta la quantità massima di determinati prodotti importati dai Paesi confinari . - Majden3 : RT @ultimenotizie: Altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno… - ultimenotizie : Altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio h… - tomdimaria3 : Il sindaco,in qualità di massima autorità sanitaria(sono contento se lo ricordi),dopo comunicazione del dott. Polli… - TutankhatonEdit : RT @ardigiorgio: errata conduzione dell’allevamento, e non per ragioni ascrivibili all’inquinamento ambientale. In questo caso sono state p… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure massima

Adnkronos

Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto ledirestrizione per Colleferro e Carpineto , due comuni in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per ...Altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto ledirestrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. 'La Regione ci ha anticipato che firmerà l'ordinanza di zona rossa per in nostro comune e che, probabilmente, ...Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. Ora altri due provvedimenti per l'alta incidenza della variante ...Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ... sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, ...