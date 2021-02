Mauro Coruzzi (Platinette) massacra Tomamso Zorzi: “Perfido e violento” (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuovo scontro tra Platinette e Zorzi A distanza di qualche mese si riaccende lo scontro an distanza tra Mauro Coruzzi, conosciuto da molti come Platinette, e Tommaso Zorzi, da cinque mesi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Diverse settimane fa il rampollo meneghino aveva criticato aspramente lo speaker per alcune dichiarazioni legate alle unioni civili. In quell’occasione il 25enne milanese aveva detto questo: “Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio”. L’accusa di Tommaso Zorzi Ma lo sfogo di Tommaso Zorzi nei confronti di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuovo scontro traA distanza di qualche mese si riaccende lo scontro an distanza tra, conosciuto da molti come, e Tommaso, da cinque mesi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Diverse settimane fa il rampollo meneghino aveva criticato aspramente lo speaker per alcune dichiarazioni legate alle unioni civili. In quell’occasione il 25enne milanese aveva detto questo: “Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi faree non potevi monetizzare questo personaggio”. L’accusa di TommasoMa lo sfogo di Tommasonei confronti di ...

Jade___Mermaid : Scusate, ma perché mai ora ci sento Mauro Coruzzi, sotto al Pappagallo c'è la Tigre Azzurra? #Ilcantantemascherato - silviamatt64 : RT @sunnycee_s: Ah, sicché Mauro Coruzzi in non-arte Platinette si è unito allo stormo di avvoltoi che banchettano sul nome di Tommaso Zorz… - sunnycee_s : Ah, sicché Mauro Coruzzi in non-arte Platinette si è unito allo stormo di avvoltoi che banchettano sul nome di Tomm… - nom3utent3 : Mauro Coruzzi non ti conviene parlare di Tommy - peppe844 : #GFvip #tzvip GF Vip, Mauro Coruzzi contro Tommaso Zorzi: 'Il più perfido mai apparso in tv, ecco cosa ha detto' -