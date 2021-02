Malika Ayane: a Sanremo porterà una canzone di Caterina Caselli (Di domenica 21 febbraio 2021) Malika Ayane, in gara al 71° Festival della canzone Italiana di Sanremo, nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), si esibirà durante la serata dedicata alla canzone d’Autore con il brano di Caterina Caselli “Insieme a te non ci sto più”. Malika: pronta alla quinta partecipazione a Sanremo Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021), in gara al 71° Festival dellaItaliana di, nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), si esibirà durante la serata dedicata allad’Autore con il brano di“Insieme a te non ci sto più”.: pronta alla quinta partecipazione aCon la sua voce dalle sfumature inconfondibili,è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna aper la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi,è ...

MoliPietro : Malika Ayane: a Sanremo porterà una canzone di Caterina Caselli - GQitalia : Con una canzone, «Ti piaci così», che vuole farti alzare dal divano #malikaayane #sanremo2021 - asbloodflows : La signora è Malika Ayane da vecchia #CePostaPerTe - paoloigna1 : Malika Ayane - Tre Cose (Videoclip ufficiale) - eleanor_rigsby : MALIKA AYANE - INSIEME A TE NON CI STO PIÙ di Caterina Caselli Eh cara lo so anch’io che non stai più insieme a Cre… -