L’Everton vince il derby, ma Ancelotti frena gli entusiasmi: “Non siamo da top 4” (Di sabato 20 febbraio 2021) Un gol per tempo e la vittoria nel derby è realtà. Carlo Ancelotti può festeggiare: il suo Everton riesce nell'impresa di battere il Liverpool nella stracittadina. La crisi dei Reds sembra irreversibile e i Toffees si rilanciano nella lotta per la zona Champions. Tuttavia c'è anche chi smorza gli entusiasmi.caption id="attachment 1072939" align="alignnone" width="3757" Ancelotti, getty images/captionCALMAE' lo stesso Ancelotti, che nel post match spiega: "Sono molto felice per la squadra e per tutti i tifosi, i giocatori hanno meritato i tre punti per gli sforzi che hanno messo in campo. Sono molto felice, ci siamo disposti con l'obiettivo di contenere Robertson e il tridente d'attacco del Liverpool: Coleman ha fatto un gran lavoro, mi sono piaciuti anche James Rodriguez e Richarlison. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Un gol per tempo e la vittoria nelè realtà. Carlopuò festeggiare: il suo Everton riesce nell'impresa di battere il Liverpool nella stracittadina. La crisi dei Reds sembra irreversibile e i Toffees si rilanciano nella lotta per la zona Champions. Tuttavia c'è anche chi smorza gli.caption id="attachment 1072939" align="alignnone" width="3757", getty images/captionCALMAE' lo stesso, che nel post match spiega: "Sono molto felice per la squadra e per tutti i tifosi, i giocatori hanno meritato i tre punti per gli sforzi che hanno messo in campo. Sono molto felice, cidisposti con l'obiettivo di contenere Robertson e il tridente d'attacco del Liverpool: Coleman ha fatto un gran lavoro, mi sono piaciuti anche James Rodriguez e Richarlison. ...

