Lahm ai giocatori omosessuali, "non fate coming out": è polemica (Di sabato 20 febbraio 2021) Polemiche in Germania per le dichiarazioni dell'ex capitano della Nazionale Lahm, che nel suo libro suggerisce ai giocatori omosessuali di non fare coming out L'ex capitano della Germania Philipp Lahm al centro delle polemiche in Germania, dopo alcune dichiarazioni scritte nel suo libro sui calciatori omosessuali. Nel libro, intitolato "Das Spiel. Die Welt des Fussbals" (Il gioco. Il mondo del calcio), l'ex giocatore del Bayern Monaco ha consigliato ai calciatori omosessuali di pensarci due volte prima di fare coming out. "Ancora manca la capacità di accettare, nel mondo del calcio e nella società in generale. Se qualcuno avesse in mente di farlo", continua Lahm, "e dovesse chiedermi un consiglio, gli suggerirei di consultarsi ...

