La mattina in cui un paese padano "diventò" la Cina (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - E' un atto di disobbedienza quello che, la notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020, trasforma Codogno, fin lì nota nella provincia di Lodi per la Fiera del bestiame e lo snodo ferroviario da cui transitano ogni giorno migliaia di pendolari, nell'ombelico del virus fuori dalla Cina che in quei giorni, nonostante gli allarmi, appariva ancora lontana. A compierlo è il medico anestesista Annalisa Malara, 38 anni, la quale, di fronte a una polmonite resistente a ogni cura, decide di sottoporre un paziente al tampone per la Sars-Cov2 sebbene i protocolli italiani non prevedessero questa soluzione in un caso con quelle caratteristiche. Mattia Maestri, 38 anni, impiegato in una multinazionale, podista e prossimo alla paternità, diventa cosi' il 'paziente 1' e poco importa che poi se ne ipotizzino altri, risalendo indietro addirittura negli anni. La storia passa da qui ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - E' un atto di disobbedienza quello che, la notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020, trasforma Codogno, fin lì nota nella provincia di Lodi per la Fiera del bestiame e lo snodo ferroviario da cui transitano ogni giorno migliaia di pendolari, nell'ombelico del virus fuori dallache in quei giorni, nonostante gli allarmi, appariva ancora lontana. A compierlo è il medico anestesista Annalisa Malara, 38 anni, la quale, di fronte a una polmonite resistente a ogni cura, decide di sottoporre un paziente al tampone per la Sars-Cov2 sebbene i protocolli italiani non prevedessero questa soluzione in un caso con quelle caratteristiche. Mattia Maestri, 38 anni, impiegato in una multinazionale, podista e prossimo alla paternità, diventa cosi' il 'paziente 1' e poco importa che poi se ne ipotizzino altri, risalendo indietro addirittura negli anni. La storia passa da qui ...

AzzolinaLucia : Questa mattina passaggio di consegne al Ministero dell’Istruzione con il prof. Patrizio Bianchi, a cui ho augurato… - mamydelgang : il modo in cui odio mia madre quando spalanca le finestre la mattina - INTJMultifandom : RT @martabelliti: Se siamo tutti d’accordo tornerei a quel periodo in cui la mattina, l’unica cosa importante da fare, era guardare i carto… - ManuV15426906 : RT @martabelliti: Se siamo tutti d’accordo tornerei a quel periodo in cui la mattina, l’unica cosa importante da fare, era guardare i carto… - soryn0tsorry : RT @scarasbratti: Quando non riesci a dormire e inizi a vagare con la mente e ti viene in mente quella ragazza con cui sei uscito un paio d… -