sportli26181512 : Juve, il centrocampo non è più al... centro. Radiografia di una crisi: Juve, il centrocampo non è più al... centro.… - F1N1no : @XXXnewssSoccer @ContinassaMech ... centrocampo nel caso della Juve. In attacco ti deve uscire un top perché altrim… - Michele16519651 : RT @ilbianconerocom: Senza #Arthur e #Rabiot, #Pirlo ridisegna il centrocampo: da Bernardeschi a Bentancur, tutte le opzioni #JuveCrotone h… - ilbianconerocom : Senza #Arthur e #Rabiot, #Pirlo ridisegna il centrocampo: da Bernardeschi a Bentancur, tutte le opzioni… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Chirico: '#Juve, senza centrocampo non vai da nessuna parte: su cinque se ne salvano due. #Paratici sbaglia, questa rosa è m… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve centrocampo

La Gazzetta dello Sport

Il re è senza erede - e questo ci può stare, perché in giro per il mondo non ce ne sono molti col suo talento - e in più il suo vecchio feudo continua ad essere il reparto più in difficoltà. Abbonati ...... a pari merito con laStabia e il Palermo. Nelle ultime 5 gare, hanno un bilancio di 3 ... AIcardi, Santorie Izzillo. Sulla trequarti Rosso e Matos, di supporto all'unica Turchetta. ...Segna anche Eysseric che non provava la gioia del gol dal maggio 2018. Più o meno tre anni fa. Torna alla vittoria, dunque, la Fiorentina, con reti firmate anche da Vlahovic (la nona di questo campion ...E’ un Pippo Inzaghi determinato e ben conscio delle caratteristiche del prossimo avversario quello che si è presentato in sala stampa per parlare della gara che il Benevento giocherà contro la Roma do ...