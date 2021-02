Il Comune studia il galateo social: sotto esame i post dei dipendenti ma l'iter sarà condiviso (Di sabato 20 febbraio 2021) PESARO La massiccia condivisione nel web delle nostre vite, non può prescindere da regole o da un 'codice di comportamento' che va condiviso soprattutto con i dipendenti di un ente pubblico come il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 febbraio 2021) PESARO La massiccia condivisione nel web delle nostre vite, non può prescindere da regole o da un 'codice di comportamento' che vasoprattutto con idi un ente pubblico come il ...

millerhogws : io adesso: no ma a che cazzo servono gli audio nei dm ma chi li usa io quando avrò i vocali nel gruppo della sala c… - cittAgora : Per affrontare #invecchiamento popolazione e aumento delle persone in condizioni croniche di non #autosufficienza,… - hecat0 : questo è un luogo comune. una persona può avere a cuore ciò che studia ma non riuscire a farlo per innumerevoli mot… - 0NLYTH3BR4V32 : Per chi studia informatica, solo io maledico l'indentazione o è un problema comune? - AvvCanu : Residenza, la stabile permanenza regge anche se si lavora e si studia in un altro Comune -