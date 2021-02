Draghi e gli Usa, corsa contro il tempo. Caracciolo spiega perché (Di sabato 20 febbraio 2021) Quanto tempo ha l’Italia di Mario Draghi per tornare protagonista sulla scena internazionale? Non molto. Parola di Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes. Ospite a una lezione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri, ha spiegato perché l’Italia deve prendere subito l’iniziativa. La premessa parte da una considerazione: è in corso una “tempesta americana”, ove “per tempesta si intende una crisi strutturale degli Stati Uniti”. Quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, nota Caracciolo, hanno innescato una “crisi di identità dell’impero americano”. Le fratture della società statunitense, ” tra le élite costiere liberal e l’America profonda”, la dottrina America First e le tensioni con gli alleati europei hanno messo in ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) Quantoha l’Italia di Marioper tornare protagonista sulla scena internazionale? Non molto. Parola di Lucio, fondatore e direttore di Limes. Ospite a una lezione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri, hatol’Italia deve prendere subito l’iniziativa. La premessa parte da una considerazione: è in corso una “tempesta americana”, ove “per tempesta si intende una crisi strutturale degli Stati Uniti”. Quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, nota, hanno innescato una “crisi di identità dell’impero americano”. Le fratture della società statunitense, ” tra le élite costiere liberal e l’America profonda”, la dottrina America First e le tensioni con gli alleati europei hanno messo in ...

