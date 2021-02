Cerro Maggiore, prende a schiaffi la madre e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 32enne (Di sabato 20 febbraio 2021) È stato arrestato ieri 19 febbraio, a Cerro Maggiore, un 32enne che ha aggredito la propria madre, con cui vive, e degli agenti dei Carabinieri. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per problemi legati all’alcol e alla droga, avrebbe prima preso a schiaffi la madre e poi avrebbe aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. Il td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 20 febbraio 2021) È statoieri 19 febbraio, a, unche ha aggredito la propria, con cui vive, e degli agenti dei. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per problemi legati all’alcol e alla droga, avrebbe prima preso alae poi avrebbe aggredito iintervenuti sul posto. Il td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CronacaOssonaTw : E' successo a Cerro Maggiore (Mi). Un uomo di 32 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. - ilarymary : E' successo a Cerro Maggiore (Mi). Un uomo di 32 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. - 1Zoom2 : E' successo a Cerro Maggiore (Mi). Un uomo di 32 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. - CronacaOssonaTw : Picchia la madre e aggredisce i carabinieri che intervengono. Cerro Maggiore - ilarymary : Picchia la madre e aggredisce i carabinieri che intervengono. Cerro Maggiore -