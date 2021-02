Cagliari, Di Francesco verso l'esonero. Semplici in pole per la panchina rossoblù (Di sabato 20 febbraio 2021) La sconfitta interna con il Torino non solo rappresenta una mazzata psicologica per il Cagliari , adesso distante cinque punti dai granata e da quel quartultimo posto che significherebbe salvezza, ma ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) La sconfitta interna con il Torino non solo rappresenta una mazzata psicologica per il, adesso distante cinque punti dai granata e da quel quartultimo posto che significherebbe salvezza, ma ...

SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI DI FRANCESCO VERSO L'ESONERO Favorito Semplici per la sua sostituzione #SkySport #SerieA… - MCriscitiello : Giulini ha scelto Semplici per il Cagliari ma sta per tornare anche Capozucca come DS (notizia SportItalia del 12 g… - DiMarzio : #DiFrancesco verso l'esonero dal #Cagliari - AnsaSardegna : Cagliari, Di Francesco addio, Giulini pensa a Semplici. Cagliari in crisi, in arrivo ds Stefano Capozucca #ANSA - Ecatetriformis : RT @gippu1: Meno di tre anni fa Di Francesco era l'allenatore di una semifinalista di Champions League: oggi ha perso la 20^ delle ultime 3… -