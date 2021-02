AstraZeneca taglia 9000 dosi. I governatori: «Molto grave. Draghi si faccia sentire in Europa» (Di sabato 20 febbraio 2021) Una brutta notizia. Che aumenterà i ritardi già alti della campagna vaccinale. AstraZeneca ha comunicato alle Regioni un taglio delle dosi di vaccina a partire dalla prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alle dosi annunciate, 9000 in meno. Che è oggetto di discussione anche nella Conferenza delle Regioni, convocata per oggi pomeriggio. E ancora in corso. Nessuno sa se il taglio riguarderà solo la prossima settimana. O se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio. AstraZeneca taglia alle Regioni 9mila dosi di vaccini Una notizia che coglie impreparati i governatori. Già alle prese con mille difficoltà organizzative nella somministrazione dei vaccini. I tagli alla fornitura di vaccini da parte delle aziende produttrici è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Una brutta notizia. Che aumenterà i ritardi già alti della campagna vaccinale.ha comunicato alle Regioni un taglio delledi vaccina a partire dalla prossima settimana. Una decurtazione di circa il 15% rispetto alleannunciate,in meno. Che è oggetto di discussione anche nella Conferenza delle Regioni, convocata per oggi pomeriggio. E ancora in corso. Nessuno sa se il taglio riguarderà solo la prossima settimana. O se sarà spalmato in un arco di tempo più ampio.alle Regioni 9miladi vaccini Una notizia che coglie impreparati i. Già alle prese con mille difficoltà organizzative nella somministrazione dei vaccini. I tagli alla fornitura di vaccini da parte delle aziende produttrici è ...

