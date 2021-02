Anne Hathaway: "Per interpretare Il diavolo veste Prada ero la nona scelta" (Di sabato 20 febbraio 2021) Anne Hathaway ha rivelato di essere stata la nona scelta per interpretare Il diavolo veste Prada ma di essere riuscita comunque a conquistare il ruolo Anne Hathaway non era assolutamente la prima scelta per il ruolo che le ha dato la fama globale. Il film in questione è Il diavolo veste Prada e, addirittura, l'attrice era soltanto la nona scelta per il personaggio di Andrea Sachs. In occasione dell'ultimo episodio di RuPaul's Drag Race di venerdì, Anne Hathaway ha parlato del ruolo cinematografico per cui ha dovuto lottare di più e ha risposto al quesito di Ross McCorkell. L'attrice ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)ha rivelato di essere stata laperIlma di essere riuscita comunque a conquistare il ruolonon era assolutamente la primaper il ruolo che le ha dato la fama globale. Il film in questione è Ile, addirittura, l'attrice era soltanto laper il personaggio di Andrea Sachs. In occasione dell'ultimo episodio di RuPaul's Drag Race di venerdì,ha parlato del ruolo cinematografico per cui ha dovuto lottare di più e ha risposto al quesito di Ross McCorkell. L'attrice ha ...

wilyerian : RT @jvvlixn: Anne Hathaway siempre sera una diosa mano - misera_bile : Comunque Anne Hathaway ?? #DragRace - linuxshoe : anne hathaway in due minuti consigli più utili di rupaul in 13 stagioni #dragrace - DrApocalypse : Anne Hathaway confessa: 'Ero la NONA scelta per il ruolo di Andrea ne Il diavolo veste Prada' - VIDEO… - bleedying : immaginando Anne Hathaway nella workroom che incontra le queens dal vivo #DragRace -