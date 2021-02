Abruzzo | recuperato anche l’ultimo corpo disperso sul Monte Velino

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’Aquila – Recuperato anche il corpo del quarto escursionista scomparso il 24 gennaio sul Monte Velino, con gli altre tre compagni di quella che si è trasformata in una vera tragedia per Avezzano e l’Abruzzo intero. È la Prefettura de L’Aquila a confermare la notizia. Nessun superstite, dunque, dell’incidente di quasi un mese fa sulle nevi abruzzesi. Le vittime sono Valeria Mella (25 anni), il fidanzato Gianmarco Degni (26 anni), Tonino Durante (60 anni) e GianMauro Frabotta (33).

AnsaAbruzzo : Dispersi sul Velino: recuperato quarto corpo - infoitinterno : Abruzzo, recuperato anche ultimo corpo dei 4 dispersi su Monte Velino - adejey87 : RT @stop_fake_news_: AGI - A quasi un mese dalla loro scomparsa, sono stati ritrovati i corpi dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gen… - selinablue50 : RT @stop_fake_news_: AGI - A quasi un mese dalla loro scomparsa, sono stati ritrovati i corpi dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gen… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - A quasi un mese dalla loro scomparsa, sono stati ritrovati i corpi dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo recuperato

... sia pure flebili, e di grande commozione e dolore di un territorio intero, il Velino ha restituito i corpi dei quattro escursionisti di Avezzano: anche se il quarto, localizzato, verrà...Recuperati tre corpi, localizzato il quarto che saràdomani: le operazioni di ricerca sul monte Velino sono state interrotte e rinviate a domattina per il pericolo valanghe a causa delle temperature più alte che hanno reso possibile il ...Contenuti dell'articolo1 Via libera all’esonero dei contributi alle imprese del Sud2 Le aree in cui ricade la decontribuzione del 30%3 I Ministri del governo Draghi4 I chiarimenti dell’INPS sulla dec ...E' stato dissepolto, da sotto la neve, il corpo dell'ultimo dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso sul Monte Velino, Gianmarco Degni, 26enne studente di Avezzano (L'Aquila). Il ritro ...