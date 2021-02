WandaVision | Recensione 1×07 tutti i nodi vengono al pettine?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Eccoci qua, come ogni venerdì è uscito su Disney+ (se non ti sei ancora abbonato clicca qui) il nuovo episodio di, e come ogni venerdì arriva puntuale anche la mia. Ripetere quanto questa serie mi stia piacendo sarebbe ridondante, però a dimostrazione della validità di, in settimana Forbes ha pubblicato un’analisi effettuata da Parrot Analytics, che dimostra come lo show più richiesto sulle piattoforme on-demand, sia proprio la prima serie tv Marvel prodotta per Disney+. Ennesima conferma (se c’è ne fosse bisogno) che la serie ha una qualità altissima. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con un grosso colpo di scena. In quanto Wanda nel tentativo di salvare la “vita” a Visione, aveva deciso di espandere il perimetro dell’esa, inglobando così tutto il campo costruito dallo S.W.O.R.D, ...