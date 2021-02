Virus in Campania, più di 1600 positivi in 24 ore: il bollettino di oggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Superati i 1600 contagi in 24 ore in Campania. Sono questi i dati riportati dall’unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi venerdì 16 febbraio. Ed è proprio per questo motivo che la regione Campania da domenica passerà in zona arancione per cercare di contenere il contagio. Purtroppo si continuano a registrare nuovi decessi. 12 deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Superati icontagi in 24 ore in. Sono questi i dati riportati dall’unità di Crisi nell’ultimodivenerdì 16 febbraio. Ed è proprio per questo motivo che la regioneda domenica passerà in zona arancione per cercare di contenere il contagio. Purtroppo si continuano a registrare nuovi decessi. 12 deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, GRAZIE A RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA, ISOLATA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS MAI DESCRITTA IN IT… - CRI833 : RT @tempoweb: Lazio e Lombardia restano gialle, tre regioni in #zonaarancione. L'appello dell'#Iss: state a casa #covid #varianteinglese #1… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Lazio e Lombardia restano gialle, tre regioni in #zonaarancione. L'appello dell'#Iss: state a casa #covid #varianteinglese #1… - tempoweb : Lazio e Lombardia restano gialle, tre regioni in #zonaarancione. L'appello dell'#Iss: state a casa #covid… - bolartur : RT @MaestroSMorra: La Campania torna in zona arancione Covid dal 21 febbraio. Preoccupano contagi e variante del virus -